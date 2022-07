Pista fredda quella che porterebbe Alexis Sanchez al Marsiglia. L'ultima voce di mercato intorno all'attaccante cileno, in uscita dall'Inter, non trova particolari riscontri nelle idee del diretto interessato che prosegue nella sua strategia attendista. A conferma del fatto che le notizie circa un accordo rapido previa ricca buonuscita non erano veritiere. Anzi.

Sanchez continua ad attendere una destinazione di suo gradimento prima di risolvere il contratto con i nerazzurri ma finora non si è visto nulla all'orizzonte. E lui continua a lavorare ad Appiano Gentile senza essere convocato per le amichevoli, consapevole del fatto di non rientrare nei piani tecnici del club ma risoluto nel portare avanti la propria causa.

Neanche i 4,5 milioni di buonuscita proposti dall'Inter lo hanno smosso, perché non si tratta di una questione di soldi. E il tempo gioca a suo favore, con la dirigenza nerazzurra costretta ad assecondarlo in virtù dell'ultimo, costoso anno di contratto in essere.