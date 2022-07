Secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, finisce dopo due anni l’esperienza nerazzurra di Dario Maiullari, terzino destro classe 2004. Il giovane calciatore era arrivato a Milano nel 2020, in prestito dalla Berretti del Renate (club lombardo che milita nel girone A della Serie C) per andare a rinforzare l’Under 17 nerazzurra. Poi, lo scorso anno la conferma in Under 18 con l’importante esperienza del Torneo di Viareggio. Ora, invece, secondo quanto raccolto, Maiullari rifarà il percorso inverno: torna al Renate per fine prestito.