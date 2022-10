Coperta sempre più corta in attacco per Simone Inzaghi, che non può godersi a pieno il successo sul Barcellona visto il problema di Correa. L'argentino ieri è uscito dal campo dolorante a un tendine del ginocchio sinistro e sarà monitorato in questi giorni. La speranza di Inzaghi - secondo quanto appurato da FcInterNews - è di poterlo avere almeno in panchina con il Sassuolo, ma questo si capirà tra domani e venerdì, valutando l'evoluzione del fastidio.