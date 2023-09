Il recupero di Stefano Sensi è tutt’altro che imminente. Secondo quanto raccolto da FcInterNews infatti il centrocampista non partirà domani per Empoli con la squadra. E non farà parte sicuramente della lista dei convocati per la sfida successiva contro il Sassuolo. Per vedere nuovamente sul verde Sensi servirà quindi ancora un po’ di pazienza.

