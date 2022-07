L’Inter non smette di lavorare per portare Paulo Dybala in nerazzurro. Secondo quanto appurato da FcInterNews, le due parti sottotraccia continuano a sentirsi. Con Beppe Marotta che però ha preso tempo perché prima vorrebbe sfoltire la rosa. Non esistono deadline proprio perché l’ad interista ha chiarito che deve effettuare operazioni in uscita, anche per una questione di sovraffollamento del reparto.