In attesa del ritorno, più che arrivo, di Romelu Lukaku a Milano, l'Inter ha praticamente quasi ultimato ogni cosa per riaccoglierlo. Come svelato nelle scorse ore, il belga svolgerà le visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva il prossimo mercoledì, ovvero tra un paio di giorni. Motivo per il quale, nel pomeriggio di oggi l'avvocato del club di Viale della Liberazione Angelo Capellini ha già scambiato tutta la documentazione che riguarda l'attaccante con i legali del Chelsea. Dossier nel quale è inserita anche e sopratutto l'autorizzazione per le visite di mercoledì, ultimo step di rito prima apporre firma sul contratto che lo legherà di nuovo alla sua Inter.