Per l'Inter all'orizzonte c'è il rischio di affrontare un nuovo caso simile a Willy Gnonto , giovane attaccante cresciuto nelle giovanili nerazzurre ma poi andato all'estero senza firmare il suo primo contratto da professionista per divergenze sul progetto del club nei suoi confronti. La storia è nota: Zurigo, convocazione in Nazionale e poi il trasferimento al Leeds United. Stavolta potrebbe essere il turno di Enoch Owusu , attaccante classe 2005 tra i più promettenti della Cantera dell'Inter.

Owusu, a segno nell'amichevole odierna contro la Varesina, non ha ancora accordo per il suo primo contratto da pro e sta valutando di emigrare all'estero per esordire tra i 'grandi'. Ovviamente c'è ancora tempo per raggiungere un'intesa, ma il caso Gnonto ha fatto scuola e la fuga di talenti non è più un'eventualità così remota.