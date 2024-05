Nemo profeta in patria est. Gli antichi probabilmente non pensavano a Nikola Iliev quando hanno espresso questo assunto, che però si può adattare al giovane attaccante bulgaro classe 2004. Il quale non verrà riscattato dal CSKA 1948 Sofia e tornerà quindi all’Inter al termine di questa stagione. Il calciatore - secondo quanto appreso da FcInterNews da più fonti in Bulgaria – non è infatti riuscito a mantenere le attese, in un contesto comunque non semplicissimo, viste le difficoltà di classifica del suo club (con più di un cambio di allenatore che non ha aiutato), arrivato comunque a disputare i playoff per l’accesso alla Conference League.

Iliev infatti, quando chiamato in causa nella massima serie locale, non è riuscito a fare la differenza, tutto il contrario delle prestazioni invece con la seconda squadra (che milita in cadetteria) e con la rappresentativa giovanile bulgara, dove invece è stato applaudito in Under 21 per più di una giocata da possibile campione (tanto da guadagnare pure la chiamata – e più presenze – della nazionale maggiore, dove comunque si è ben disimpegnato negli scampoli di gara a lui concessi).

Per quanto riguarda la prossima annata il calciatore vorrebbe nuovamente essere girato in prestito, al momento non esistono preclusioni di categoria o nazione - potrebbero tornare in auge le piste austriache e del Belgio - ma perché questo possa accadere il suo agente dovrà trovare un accordo con l’Inter per rinnovare il contratto, in scadenza nel 2025, per non perdere a zero un gioiellino strappato nel 2020 alla concorrenza di Ajax e Juventus.