"Ho avuto un'onesta e aperta chiacchierata con Dahoud la scorsa settimana. Gli ho detto che non rinnoveremo il suo contratto la prossima estate". Con queste parole a Bild Sebastian Kehl , direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha annunciato ufficialmente la separazione con Mahmoud Dahoud , centrocampista 27enne in scadenza di contratto a giugno. Il tedesco di origini siriane si candida dunque a essere uno dei candidati a smuovere il mercato dei parametri zero in vista della prossima stagione. L'addio al BVB era comunque nell'aria e il suo entourage già si sta muovendo da tempo per raccogliere interessi o, meglio ancora, offerte. Tra i club a cui Dahoud è stato proposto c'è anche l'Inter, che in estate deve sostituire Roberto Gagliardini . Giocatori diversi tra loro, ma come dice Beppe Marotta le opportunità vanno colte e questa potrebbe esserlo.

Talento riconosciuto in ambito internazionale ma rimasto inesploso, classe '96, il giocatore di Amuda è stato nel mirino dell'Inter molti anni fa, quando ancora era un potenziale campione in erba. All'epoca Massimiliano Mirabelli, capo scout nerazzurro, lo aveva inquadrato ma non riuscì a portarlo a Milano. Oggi in Viale della Liberazione sono in corso diverse valutazioni, la necessità di rinforzarsi senza investire troppo spinge la dirigenza a prendere in considerazione opportunità come questa offerta dalla decisione del Borussia Dortmund di liberare Dahoud. Dopotutto, la qualità a costo zero potrebbe anche valere il rischio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!