Dopo la partita contro il Verona non sono passate inosservate le parole di Roberto Gagliardini, che ha ammesso neanche troppo velatamente di non essere contento dello scarso minutaggio e che deciderà il suo futuro a giugno. Il centrocampista classe '94 è in scadenza di contratto ed è scontato che non rinnoverà, ma i rumors di mercato non escludono un suo addio già a gennaio. Però i club citati, Lazio e Torino, ad oggi non sono interessati a lui. I biancocelesti non lo considerano un obiettivo, i granata dopo averlo messo sul proprio taccuino hanno girato su Ilic del Verona. Insomma, in lista rimane solo il Monza ma Gagliardini non sembra particolarmente stuzzicato dall'idea.