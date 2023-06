Giovanni Fabbian potrebbe rimanere qualche settimana in nerazzurro per essere valutato in ritiro da Simone Inzaghi oppure trasferirsi in breve termine in una di quelle squadre che stanno spingendo per averlo in prestito. In particolare, tra le numerose richieste pervenute in Viale della Liberazione quelle più sono arrivate da Lecce e Genoa, entrambe in forte pressing.

In attesa di capire quali colori indosserà il centrocampista classe 2003, emerge un retroscena: il Bologna si è recentemente fatto avanti con l'Inter per acquistare il cartellino del giocatore, ma la proposta si è spenta sul nascere: la dirigenza del club milanese ha infatti subito comunicato al direttore sportivo Giovanni Sartori che il giocatore non è in vendita, senza neppure ascoltare la cifra che i rossoblù avrebbero messo sul piatto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!