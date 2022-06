Piccolo aggiornamento riguardante le condizioni di Edin Dzeko, con l’attaccante bosniaco sostituito contro la Romania per precauzione a causa di un ginocchio gonfio, pare per una botta o qualcosa di similare. Ebbene quest’oggi alle 18.00 è andato in scena l’allenamento della Nazionale locale. Il 9 interista non ha lavorato in gruppo, ma ha sostenuto una sessione individuale in palestra (fitness). Ancora quindi non si sa se sarà abile e arruolabile per il prossimo impegno contro il Montenegro, ma secondo quanto appurato da FcInterNews Dzeko partirà con i compagni per Podgorica (il che significa sostanzialmente che l’infortunio del calciatore non è così grave da riguardare l’appuntamento del ritiro dell’Inter previsto per il prossimo luglio).