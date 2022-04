Dal rossoblu del Crotone a quello del Genoa . Samuele Mulattieri la prossima estate potrebbe cambiare significativamente ambiente di lavoro, passando dalla Calabria alla Liguria e avvicinandosi alla sua città natale, La Spezia . Il Grifone, infatti, lo sta tenendo d'occhio in vista di una ad oggi probabile retrocessione in Serie B.

L'attaccante classe 2000 di proprietà dell'Inter sta cercando di evitare la Serie C al Crotone con 6 reti in 28 partite, impresa complicata proprio come quella del Genoa nel massimo campionato. Ma se l'obiettivo fallisse, Mulattieri potrebbe avere un'altra chance in Cadetteria se il club presieduto da Alberto Zangrillo e di proprietà di 777 Partners decidesse di puntare su di lui.