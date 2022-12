Chissà se il recente endorsement di André Onana possa essere d'aiuto per Alex Cordaz in ottica rinnovo. Il portiere classe '83 ha il contratto in scadenza nel giugno prossimo e per adesso nessun discorso sul rinnovo è stato ancora affrontato con la dirigenza. L'estremo difensore di Vittorio Veneto resterebbe volentieri, la scorsa estate ha rifiutato due proposte dalla Serie B per rimanere a fare il terzo portiere in nerazzurro. Tra l'altro, essendo cresciuto nelle giovanili dell'Inter, la sua conferma sarebbe utile anche per le liste UEFA e guadagnando appena 150 mila euro più premi è il giocatore meno pagato della rosa.