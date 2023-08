Alessandro Calligaris resta all'Inter. Il portiere classe 2005, che ha partecipato al Japan Tour con i grandi, sarà il titolare della Primavera di Cristian Chivu e, all'evenienza, a disposizione di Simone Inzaghi in caso di necessità della prima squadra. Per il ragazzo, come appreso dalla redazione di FcINternews.it, erano arrivate un paio di richieste per il prestito da club di Serie A e Serie B, respinte dall'Inter che vuole farlo crescere in casa.