Ottime notizie per Alassane Traoré, conosciuto all’Inter come Assane Gnoukouri (rileggi qui la nostra esclusiva ). Si è tenuta ieri infatti l’udienza per il permesso di soggiorno del ragazzo. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione la questura ha deciso di occuparsi della richiesta di Alassane come richiesta di asilo non accelerata, in quanto ha ritenuto fosse vittima di tratta.

Il primo passo è fatto, ora l’ex centrocampista dell’Inter, assistito dall’avvocatessa Michela Cucchetti, attende la convocazione in commissione. Ad ogni buon conto per ora è regolare sul territorio e ha un permesso temporaneo. Ergo, non è stato espulso dall’Italia.