Raoul Bellanova sembra aver sbaragliato la concorrenza per il ruolo di vice Robin Gosens (LEGGI QUI). Gli ultimi aggiornamenti vedono l'esterno scuola Milan, recentemente riscattato dal Cagliari per una cifra intorno agli 800 mila euro, è pronto allo scatto professionale in un grande club dopo la grande stagione, a livello personale, in Sardegna.

Con lui l'intesa è solo da definire nei dettagli, sarà un contratto di 4-5 anni sotto il milione e mezzo netto a stagione, cifra ampiamente in linea con le esigenze della proprietà nerazzurra. Per Bellanova, classe 2000, il Cagliari vuole intascare almeno 10 milioni di euro ma è probabile che debba accontentarsi di qualcosa in meno. Discorso dunque ben avviato, in attesa che i due club trovino l'intesa definitiva. Ad oggi, secondo quanto filtra dal club sardo, ci sarebbero in corsa anche la Fiorentina e una pretendente inglese. Ma l'Inter sembra aver staccato tutte le rivali e a metà settimana è previsto un incontro a Milano per parlarne.