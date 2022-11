Nonostante gli ultimi rumors di mercato, il Tottenham non si è mai rifatto vivo nei confronti di Alessandro Bastoni dopo l'approccio respinto della scorsa estate. Il club londinese non sta pensando al difensore nerazzurro e lo stesso Antonio Conte non sa ancora se rimarrà sulla panchina degli Spurs al termine di questa stagione. Quanto basta per far decadere sul nascere le ipotesi di un ritorno di fiamma per il classe '99. Il quale invece piace a un'altra big inglese, il Manchester City di Pep Guardiola che considera Bastoni un profilo ideale per la propria idea di calcio, in cui un centrale deve sapere impostare prima che coprire. Il giocatore dell'Inter, in tal senso, figura tra i quattro-cinque difensori nella lista del Manchester City.