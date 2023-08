E' fatta per Emil Audero all'Inter. Come appurato dalla redazione di FcInternews.it, l'operazione è stata conclusa in prestito con diritto di riscatto fissato a sette milioni di euro. Il portiere ha firmato un quadriennale, uno più tre, a 1,2 milioni di euro a cui vanno aggiunti i bonus, praticamente lo stesso contratto che aveva alla Sampdoria ma con premi più sostanziosi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!