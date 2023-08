Lucien Agoumé ha rifiutato, almeno per il momento e secondo quanto appurato da FcInterNews, tutte le destinazioni che gli sono state prospettate in questa finestra di mercato. Motivo per cui - qualora la situazione non si sbloccasse in questi due giorni - sarebbe destinato a rimanere all’Inter. Djibril Niang, l’agente del calciatore è attualmente all’estero, impegnato in un’altra operazione, mentre Oscar Damiani e Crescenzo Cecere, i procuratori in Italia che collaborano col francese, sono a Milano (al lavoro pure loro ovviamente anche in altri affari). E proveranno a trovare una soluzione last second ad Agoumé.