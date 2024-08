Quella di domani - fuso orario argentino - sarà con tutta probabilità una giornata determinante per il futuro di Tomas Palacios. Secondo quanto appurato da FcInterNews infatti il Talleres (società proprietaria del cartellino) e l’lndependiente Rivadavia di Mendoza (club dove ora milita il calciatore e che può acquistare la metà del cartellino dell’atleta per 2 milioni in questi mesi e l’altra metà nel 2025, sempre per 2 milioni di euro, come rivelato da Sky) hanno in programma una riunione per discutere del futuro dell’atleta (e fare un punto su Luis Sequeira e Gonzalo Alvez) prima della sfida di campionato dove si affronteranno (con Palacios che non scenderà in campo).

Sul difensore classe 2003 esiste infatti l’interesse di più squadre europee, motivo per cui i due club argentini dovranno comunque confrontarsi per capire anche come muoversi e la possibile evoluzione del futuro di Palacios.