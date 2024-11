Dopo lo 'spoiler' di Hakan Calhanoglu, che su Instagram ha scritto di essere tornato a disposizione di Simone Inzaghi a due giorni da Inter-Venezia, FcInternews.it può confermare che anche Francesco Acerbi e Kristjan Asllani sono da considerarsi recuperati per la gara di domenica sera, a San Siro, avendo lavorato in gruppo nella seduta odierna. L'unico indisponibile in casa nerazzurra, dunque, resta Carlos Augusto, il cui rientro è previsto dopo la sosta. Il brasiliano anche oggi si è allenato a parte.

