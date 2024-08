L’orgoglio di essere seguito da un club importante come l’Inter (e non solo). La volontà di non forzare la mano. Yarek Gasiorowski – come appurato da FcInterNews - non chiederà al Valencia la cessione in questa sessione di calciomercato. Nonostante infatti sul calciatore ci siano più società, non solo quella nerazzurra, la permanenza in Spagna del diciannovenne è un’ipotesi più che percorribile. Anzi, rappresenta l’attuale volontà del ragazzo. Tutto sempre che, chiaramente, non arrivi qualcuno disposto a pagare cash la clausola di rescissione (di circa 15 milioni di euro) o che il Valencia, per motivazioni economiche o scelte interne, non decida di mettere alla porta lo spagnolo.

Oggi quindi Gasiorowski è destinato a restare in Liga per cercare di avere maggiore continuità, crescere e mostrare con forza il proprio valore. Il fatto di essere un mancino con determinate caratteristiche lo rende ancor più appetibile sul mercato internazionale, un particolare riconosciuto sia da chi ne gestisce la carriera, sia dal Valencia che dai club a lui interessati, che ne fanno un pezzo ancor più pregiato del panorama europeo.

Tra l’altro sembra che le prime richieste di informazioni dell’Inter su Yarek risalgano addirittura a più di un mese fa. Quando infatti i nerazzurri stavano per chiudere l’affare relativo a Josep Martinez, ci sarebbe stata una chiacchierata informale pure su Gasiorowski. Nulla di concreto o definitivo, ma un pour parler che sostanzialmente sarebbe stato uno dei primi sondaggi ufficiali del club di Viale della Liberazione.

Insomma per fare arrivare a Milano Yarek Gasiorowski entro il 31 di agosto, per dirla alla Claudio Lotito, servirà un investimento importante. E il nullaosta di chi detiene il cartellino del calciatore. Una situazione simile sostanzialmente a quella di Zeze del Nantes. Nei prossimi giorni si capirà se l’Inter proverà o meno ad affondare il colpo. E soprattutto quale sarà il profilo prescelto.