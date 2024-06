Le parole di ieri (RILEGGI QUI) hanno sicuramente fatto molto piacere alla dirigenza nerazzurra ma il futuro di Denzel Dumfries rimane in bilico. L'olandese ha ammesso di essere legatissimo all'Inter anche se al contempo ha confermato il suo desiderio di giocare in Premier League. La sua permanenza a Milano rimane una soluzione concreta ma da questo punto di vista l'esterno deve passare dalle dichiarazioni ai fatti concreti perché il club non ha intenzione di cambiare l'offerta presentata diverse settimane fa, vale a dire 4 milioni più bonus fino a 2027. Al massimo il ritocco potrebbe riguardare la durata del contratto, allungandolo fino al 2028 ma la cifra metta rimarrebbe questa.

Adesso in viale della Liberazione si aspettano una risposta dal giocatore e dalla sua agenzia Wasserman in merito alla proposta di rinnovo: dentro o fuori. Se non ci fosse accordo entro fine giugno, questa la deadline, allora inizierebbe la ricerca di un acquirente sperando che il campionato europeo in corso faccia crescere l'interesse nei confronti del calciatore. I nerazzurri vogliono risolvere il prima possibile questa situazione in modo da avere quasi due mesi per individuare un sostituto senza ritrovarsi con l'acqua alla gola.