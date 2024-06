Jean Castegnaro, laterale sinistro in forza all’Inter Under 18, si appresta a lasciare i nerazzurri. Il classe 2006 di Kinshasa - come appurato da FcInterNews - è finito sul taccuino di vari club: Cremonese, Como, Giana Erminio ed Empoli.

Il ragazzo potrebbe lasciare il club di Viale della Liberazione sia in prestito, o comunque con l’Inter che manterrà il controllo sul giocatore, sia a titolo definitivo. Tutto chiaramente dipenderà da progetto migliore offerto al giocatore e dalle proposte ricevute dai nerazzurri.