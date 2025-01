Il nuovo infortunio di Hakan Calhanoglu, un lieve risentimento al soleo della gamba destra, desta sicuramente grande agitazione tra i tifosi dell’Inter, dato che il turco è una pedina fondamentale dello scacchiere nerazzurro. Visto che il comunicato ufficiale su di lui recita anche "la sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni" sono già uscite svariate possibilità su quando il centrocampista potrà tornare a disposizione del suo allenatore.

In realtà, secondo quanto appreso da FcInterNews.it, stabilire oggi una data precisa e certa di quando Calha sarà guarito non è semplicemente possibile, nel senso proprio che ora non ci sono gli strumenti per farlo. Tutto dipenderà infatti dalle future risposte fisiche da parte del giocatore. Spieghiamoci meglio: il soleo è un muscolo delicato, tanto che il polpaccio, proprio a causa di questa particolarità, induce sempre ogni professionista a valutare ogni situazione in essere, nel suo svolgimento, con le proprie specificità. Certo, sicuramente Calhanoglu non starà fuori né due giorni, né due mesi, ma proprio per i motivi citati – e anche per il calendario compresso dei campioni d’Italia, con partite su partite da giocare - non è possibile anticipare con perfetta cognizione di causa la data esatta di quando il turco sarà di nuovo abile e arruolabile. Sicuramente quindi il centrocampista salterà Bologna, Empoli e Sparta Praga (anche perché lo staff interista, sempre molto preciso e serio in queste circostanze, non rischierà nulla per evitare problemi peggiori).

Lecce-Inter potrebbe tecnicamente essere il match giusto per il rientro qualora tutto andasse per il meglio, mentre il derby contro il Milan o Inter-Fiorentina la peggiore delle ipotesi qualora dovessero esserci intoppi e rallentamenti. Il tutto però, va ripetuto, dipenderà dal decorso dell’infortunio in atto. Quindi esultare o fasciarsi la testa per delle teoria che al momento non possono essere comprovate è semplicemente prematuro.

