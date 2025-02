Colpo di coda last minute? Le ultime voci sull'interesse della Fiorentina nei confronti di Marko Arnautovic hanno un fondo di verità, ma non c'è una vera e propria trattativa tra le parti in questo momento. Innanzitutto, perché il club viola ora è impegnato sul fronte Nicolò Zaniolo, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Firenze. In secondo luogo, perché l'austriaco dovrebbe tagliarsi o spalmarsi l'ingaggio per rientrare nei parametri della società gigliata.

L'attaccante piace a Daniele Pradè che lo considera valido per completare il reparto offensivo, presto orfano anche di Christian Kouamé destinato all'Empoli. E il diretto interessato non ha chiuso subito all'ipotesi, come fatto in passato con altre destinazioni ventilate. Situazione che potenzialmente potrebbe scaldarsi al tramonto del mercato invernale, qualora si trovasse la quadra sullo stipendio.

E l'Inter? Partendo dalla sensazione che la dirigenza nerazzurra dopo Tomas Palacios e Tajon Buchanan non ha in mente altre uscite, se fosse Arnautovic a chiedere di andare via non gli metterebbe i bastoni tra le ruote. L'importante è che l'ingaggio sia tutto a carico della Fiorentina. Non è previsto, in questo caso, un sostituto perché con il recupero di Joaquin Correa l'ex Bologna tornerebbe a essere la quinta opzione offensiva alla quale spetterebbero briciole di minutaggio. Solito discorso: le toppe non entuasiasmano in Viale della Liberazione.

Situazione dunque da monitorare da qui alla fine della sessione invernale di mercato, anche se al momento è più probabile rimanga un'idea poco praticabile per difficoltà tecniche e poco tempo a disposizione.

