Allenamento mattutino andato in scena oggi ad Appiano Gentile, dove l'Inter si è ritrovata in vista della trasferta di Rotterdam dove affronterà mercoledì il Feyenoord per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Durante la sessione di oggi hanno svolto terapia i vari Dimarco, Darmian e Zalewski. Mentre il quarto dei cinque esterni in infermeria, ovvero Carlos Augusto ha lavorato ancora a parte.

Il brasiliano sta lavorando bene, ma non verrà rischiato per il Feyenoord, ma dovrebbe tornare col Monza, prossimo avversario in campionato. Lavoro personalizzato anche per Calhanoglu che si è allenato anche lui a parte, ma svolgendo un lavoro ad altissima intensità e già domani dovrebbe essere in gruppo e quindi abile e arruolabile per l’Olanda.

