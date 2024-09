Cancelli aperti ad Appiano Gentile e giorno di lavoro per tre giocatori nerazzurri. Secondo quanto appurato da FcInterNews.it si sono allenati Tomas Palacios, Tajon Buchanan e Nicolò Barella, effettuando un lavoro personalizzato a seconda delle esigenze di ognuno di loro. Domani la ripresa degli allenamenti per il resto della squadra in vista della trasferta di Monza domenica sera.

