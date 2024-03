"Chi sei? Goku non lo sai, però presto lo scoprirai...".

Quella di 'Dragon Ball Z - What's my destiny', sarebbe stata la sigla perfetta di quell'Inter-Bologna d'inizio campionato che aveva inflitto alla squadra di Simone Inzaghi la seconda mancata vittoria in campionato della stagione, risultato che aveva mandato in crisi buona parte degli interisti, scottati dal ko col Sassuolo e timorosi di rivivere i traumi del passato. Chi era quell'Inter vista a San Siro contro la squadra di Thiago Motta non era ancora noto ai più, che nella stessa misura con la quale ignoravano ciò che l'armata di Inzaghi sarebbe diventata ignoravano anche questo Bologna di Thiago. Presto l'avrebbero scoperto e a sei mesi e due giorni da quel match di San Siro, quella squadra occupa oggi il quarto posto in classifica con 51 punti, a +4 dalla quinta e -5 dalla terza dopo aver collezionato la bellezza di 14 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, guadagnandosi di fatto il ruolo di grande sorpresa della Serie A che nelle 28 giornate giocate fino a questo momento ha incantato per risultati e prestazioni offerte. Un gioco che ha fatto tremare buona parte delle altre 19 concorrenti, big comprese, Inter compresa.

Al 2-2 casalingo del 7 ottobre scorso, a San Siro, ha fatto seguito un altro scontro, giocato tra le mura del Meazza, valido questa volta per la Coppa Italia e finito a favore proprio dei rossoblu che hanno sbattuto fuori dalla competizione il campione in carica già alla prima uscita stagionale. Una bestia nera in crescendo il collettivo di Thiago Motta per quello di Inzaghi che da quel glaciale 2-1 di dicembre non ha mai più perso, portandosi al ritorno degli ottavi di Champions in vantaggio (seppur leggero) rispetto all'avversario, e al primo posto della classifica italiana a +15 dalla prima inseguitrice, ovvero la Juventus, ferma a 57 punti rispetto ai 75 della capolista. Bestia nera che però non ha trovato conferma del ruolo nel match di ritorno della Serie A, andato in scena questo pomeriggio al Dall'Ara, dove gli emiliani, dopo un primo tempo in balia degli avversari, sono riusciti sì ad infliggere sofferenza ai nerazzurri, senza però mai ferirli davvero. A ferire invece è Yann Bisseck che infligge e affligge il Bologna, che torna al ko dopo 7 vittorie consecutive, interrompendo un filotto di risultati positivi che si protraeva dal 14 gennaio, quando cadde in casa del Cagliari. Con lucidità, attenzione, scelta di tempo e lettura di gioco impeccabile, il tedesco taglia verso il centro dell'area sul cross di Bastoni, trovando alla perfezione un impatto col pallone che non può che arrendersi alla capocciata del 31 di Simone Inzaghi, premiato nella scelta del suo undici iniziale nel quale l'ex Aarhus compare per l'ottava volta in stagione.

A balzare alle cronache non è tanto la straordinarietà balistica del gol quanto la bravura del difensore interista nella disinvoltura con la quale punisce i rossoblu con un inserimento e una scelta di tempo da attaccante che vale da radiografia perfetta dell'ossatura sulla quale questa Inter è costruita: gioco offensivo che porta in zona gol tutti i giocatori in campo, eccezion fatta per Sommer, quantomeno fino ad ora... poi chissà. Nell'attesa di capire se persino Sommer, da qui alla fine, riuscirà a trovare il gol, Yann il giocherellone, fashion hero della settimana grazie alle scarpe di 'Cars' con le quali si è presentato alla Pinetina, si gode gol ed esultanza facendo recapitare ai milioni di tifosi interisti il miglior regalo di compleanno che potessero desiderare, 3 punti e una certezza: persino l'ammazza-big del campionato s'inchina alla più forte d'Italia.

E se in quel 7 ottobre noi, come Goku, non sapevamo ancora questa Inter chi fosse, oggi "what is her destiny" è ben noto e quella sigla, d'improvviso torna utile anche oggi perché ad oggi no, "non c'è, un drago che sia grande come te". E alla domanda 'What is my destiny?', la risposta è semplice: "Io so che tu lo sai".

(In omaggio ad Akira Toriyama)