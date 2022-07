"Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già

Che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te

Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia

Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia".

E' un'afosa serata di fine luglio e, mentre i tuoni annunciano un sospirato temporale, in tv, durante 'Techetechete', programma che attinge dall'immenso archivio Rai, capita che passi una giovane Ornella Vanoni che interpreta una delle sue canzoni più famose, composta da Roberto Carlos e Erasmo Carlos (titolo originale in portoghese 'Sentado à beira do caminho') con testo in italiano scritto dall'indimendicato Bruno Lauzi. L'assurdo 'appuntamento' del 1970 diventa attuale nel 2022 se trasportato con un salto temporale nel contraddittorio mondo del calciomercato, dove i sedicenti esperti del settore si affannano a parlare di un probabile incontro in programma mercoledì 27 tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar. Nella guerra dei rumors, delle conferme e delle smentite, con i soliti modi inurbani dei social network che contagiano anche i professionisti, ai tifosi nerazzurri non resta che schierarsi nel partito dei negazionisti o dei disillusi rispetto alla voce secondo cui la dirigenza del club milanese, rappresentata dall'intermediario Paolo Busardò, avrebbe in programma di vedere un delegato dei campioni di Francia.

"Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto

Ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto

Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza

Sto aspettando quando ad un tratto ti vedrò spuntare in lontananza".

I versi che escono dal bianco e nero sullo schermo intanto accendono i pensieri di chi si augura che la sagoma imponente dello slovacco si materializzi sul prato di San Siro anche in occasione del derby di Milano, una volta terminata la sessione di mercato, e chi si è passivamente arreso all'idea di vederlo all'ombra della Torre Eiffel a prescindere dalla consistenza della notizia che ha squarciato come un fulmine il cielo che comunque dopo le parole di Beppe Marotta a DAZN si è era vestito di nuvole. "Skriniar è un giocatore fortissimo, assolutamente, non deve essere necessariamente messo sul mercato, assolutamente no – ha spiegato l'ad -. Abbiamo avuto dei contatti nelle settimane precedenti (col PSG, ndr), quindi una richiesta, dopodiché tutto sarà valutato. Ripeto: queste sono le dinamiche, il tifoso deve stare tranquillo perché la squadra sarà sempre competitiva, e deve esserlo, nel rispetto della fiducia che ci hanno dato".