Si riparte. Tutto è pronto per la conferenza stampa di presentazione della nuova annata da parte del Presidente Marotta e di mister Simone Inzaghi. Dalla sede – dove ovviamente saremo presenti – ascolteremo quindi obiettivi e speranze per l’annata 2024-25. Certo, con oltre un mese e mezzo di calciomercato tutto può cambiare. E gli equilibri in un modo o nell’altro potrebbero essere spostati.

Siccome però si deve vivere il presente, mi sembra doveroso elencare cosa ci si aspetti dall’Inter con la nuova stagione. Tutto è riassumibile in un: “Regalare emozioni (positive) ai propri tifosi”, perché di fatto se rendi felice chi ti supporta, significa che le cose sono girate bene. Se però dobbiamo scendere nello specifico credo sia lecito aspettarsi da Lautaro e compagni che provino a rinconfermarsi in campionato. Nessuno pretende stravincerlo come accaduto lo scorso 22 aprile, ma che si lotti per il titolo, mostrando anche un bel calcio mi sembra doveroso. Idem per le competizioni nazionali. La terza Supercoppa di fila per i nerazzurri sarebbe qualcosa di alquanto simpatico, idem il tornare ad alzare al cielo la Coppa Italia.

Attenzione: nessuno pretende – è bene ribadirlo – un tris di vittorie per un Triplete italico. Ma che si scenda in campo per provare ad arrivare sino in fondo, sì. Discorso diverso per Champions League e Mondiale per club. Lì andare avanti il più possibile e mostrare una crescita in ambito internazionale (rispetto all’eliminazione con l’Atletico Madrid) mostrerebbe nuovamente le specificità migliori di un progetto ancora in evoluzione. Tornare in finale sarebbe affascinante, battere i propri rivali e portare a casa, tanto per dire, la coppa dalle grandi orecchie, resta un sogno, un di più, un qualcosa di non preventivato, né preventivabile.

Siccome è calcio d’agosto, anzi, di luglio, ci si può lasciare un pochino andare. L’importante però è conoscere i propri limiti. E constatare tra qualche mese (anzi, tra quasi un anno) quello che l’Inter sarà stata capace di fare. Applaudendo e rendendo merito qualora gli obiettivi fossero stati centrati. O con critiche costruttive qualora ciò non avvenisse. Il percorso sarà lungo. Siamo pronti a viverlo al massimo, raccontando con oggettività e professionalità tutto ciò che concerne il mondo nerazzurro.