La più grande novità del Mondiale, almeno per le partite disputate sinora, non è la nascita di una nuova stella del mondo del calcio. Né tanto meno l’espressione di un gioco che rivoluzionerà il modo di pensare degli allenatori o questioni simile. Quello che mai avevamo visto era l’applicazione rigidissima di un mega recupero in tutti gli incontri della competizione. È evidente che tale linea guida sia stata decisa per rendere più emozionanti le gare e più in generale per lo spettacolo. Se da un lato non serve assolutamente a nulla concedere 7-8 minuti di extra-time in Spagna-Costa Rica quando il punteggio è di 6-0 (infatti poi Morata ha trovato il settimo gol utile solo a lui, ma non ai fini essenziali del match), dall’altro credo sia giusto e pure eticamente sportivo provare a premiare chi gioca sino all’ultimo secondo (soprattutto se i tuoi avversari perdono tempo apposta).