Tre mesi scarsi per prendersi l’Inter, anzi per riprendersi l’Inter. I due gol in pochi giorni siglati da Romelu Lukaku sono stati sicuramente una panacea per Big Rom, ma pure per le squadre nerazzurra. Fondamentale il gol vittoria contro il Porto, molto importante pure il rigore trasformato con l’Udinese (così come l’errore di Masina che entrando prima in area ha cancellato la prima parata di Silvestri). È giusto sottolineare come ad oggi l’apporto del belga non sia stato quello auspicato dalla società di Viale della Liberazione.

Immagino che lo stesso attaccante sia deluso per non aver aiutare i propri compagni, ma rimarcherei pure un punto cruciale: ossia che tutto sia stato limitato dall’infortunio subito, per un discorso che è totalmente diverso da prestazioni non all’altezza. Se uno è fuori, non può giocare, mi sembra evidente. Impazzisco quando vengono fatti i conti della serva. Lukaku guadagna tanto, probabilmente è il giocatore più pagato della A: lo dicono i numeri, non è opinabile.