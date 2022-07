#AO24

Con il numero 24, André Onana. Persino chi avrà fatto l'abbonamento al terzo anello verde potrebbe sentire una nuova musica nell'aria prima di ogni partita. Handanovic permettendo. Dopo una stagione di alti e bassi tra i pali (raramente fuori) della porta nerazzurra, lo sloveno si vedrà contendere il posto dal collega, 12 anni più giovane di lui, arrivato dall'Ajax, primo portiere africano nella storia della Beneamata. Vista l'occasione a zero, Marotta e Ausilio si erano affrettati per chiudere l'accordo e facendogli svolgere le visite mediche già a gennaio, anche perché era una fase in cui si potevano fare ancora affari senza dover prima attendere delle uscite. Il primo 'sorrisone' era stato appunto il suo, confermato nei giorni del suo approdo definitivo a Milano. "I sogni diventano realtà". Il suo è lo stesso che aveva inseguito il suo mentore Eto'o, che gli ha "sempre detto che l'Inter è perfetta per me". Ad Onana non gli si chiede né di fare il terzino, anche se "ai portieri viene chiesto di essere un giocatore in più e credo che in questo senso mi distinguo molto, giocando con i piedi e trasmettendo personalità e fiducia alla squadra", né la conquista del Triplete al primo anno. Lui si considera "uno dei migliori al mondo" e in molti sono più che d'accordo. L'Inter è il grande salto che gli consentirà di dimostrarlo.

#KA14

Arrivato con il timbro di vice Brozovic, erede della maglia numero 14 di Perisic (che sui social gli ha fatto gli auguri: "In bocca al lupo piccolino") e subito promosso a pieni voti dal Big Boss Lukaku: "Ha 20 anni, ma sembra che ne abbia 27. Mi piace la sua mentalità: ci sorprenderà". Kristjan Asllani, interista doc, come Onana ha coronato il suo sogno, ma la sensazione anche per lui è che il meglio debba ancora venire, ovviamente con i colori nerazzurri indosso. Davanti a lui il suo modello principale nel ruolo. "Cerco di rubare i segreti da ogni centrocampista, ma ora ho la fortuna di giocare con Brozovic che è fortissimo". Senso della posizione, tecnica con il pallone tra i piedi, abile nel dettare i tempi di gioco e nell'impostazione della manovra, tutte doti che non gli mancano, in più macina chilometri proprio come il suo idolo. Vedremo se riuscirà a imparare anche la mossa del coccodrillo, ma il bagaglio messo in mostra nell'ultima stagione a Empoli è già notevole. Ha preso il posto di Vecino, con cui nonostante la differente nazionalità condivide una certa garra. "Sono partito dall'Albania quando avevo 2 anni, ho fatto tutto in Italia, dalla scuola ai primi passi nel calcio. Ora sono all'Inter, un'emozione unica, e cercherò di dare il massimo". Lele Adani ci scommette: "Una mente superiore. L'Inter stessa non si rende conto di quanto sia forte. I tifosi lo capiranno". Un solo gol in Serie A siglato proprio alla squadra di Inzaghi, alcuni lo chiamano destino, per altri un'intelligentissima operazione di mercato del duo Marotta-Ausilio.