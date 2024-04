In attesa di cucire la seconda stella sul petto, i preparativi in corso per la prossima stagione sono già iniziati da un po'. In casa Inter nulla è lasciato al caso, la parola d'ordine è programmazione e i dirigenti hanno già regalato all'Inter 2024/25 due giocatori internazionali a costo zero (almeno per la spesa del cartellino): Taremi e Zielinski.

Il primo sta giocando poco e ha faticato tanto dopo la Coppa d'Asia. Conceicao lo ha utilizzato solo per 55' da quando è rientrato a disposizione, qualcuno assicura come dietro ci sia lo zampino dell'Inter e la decisione del giocatore iraniano di non rinnovare il contratto in scadenza con il Porto e di scegliere l'Italia e la maglia nerazzurra.

Il secondo invece sta chiudendo la sua lunga avventura al Napoli tra alti e bassi. A gennaio l'esclusione dalla lista Champions League dopo la scelta, anche in questo caso, di non rinnovare il contratto in scadenza e promettersi all'Inter in estate. La storia d'amore sembrava essere arrivata già ai titoli di coda e irrecuperabile, ma Zielinski nell'ultimo periodo sta collezionando prestazioni importanti che non stanno passando inosservate al mondo Inter. E c'è chi ha già l'acquolina in bocca ad immaginarlo nel 3-5-2 di Inzaghi.

Il gol siglato contro il Monza è un capolavoro incredibile. Conclusione di sinistro dal limite dell'area di rigore con la palla che si infila sotto l'incrocio dopo aver baciato la traversa. Non è il primo capolavoro siglato da Zielinski in Italia, ma è il primo nel 2024. Il centrocampista polacco è tornato a segnare 187 giorni dopo l'ultima volta e sembra riscaldare i motori in vista della sua nuova avventura nerazzurra.

Un giocatore come Zielinski, capace anche di fare gol così, manca nel centrocampo dell'Inter. Dopo l'arretramento di Calhanoglu in cabina di regia, serve un centrocampista abile a segnare gol da fuori area e chissà sbloccare anche partite bloccate. Mkhitaryan, Barella e Frattesi hanno sicuramente altre qualità, Zielinski rafforzerà già un centrocampo fortissimo. Sembra essersi già Inzaghizzato, toccherà poi al Demone completare l'opera.