Alla fine è andata. Uno a zero e tutti a casa, con un po' di fiatone. Lo stesso che aveva l'Inter ieri sera al cospetto di un Verona evidentemente in salute atletica e con maggior fiducia in un destino meno avverso nella versione 2023. Un successo 'sporco', portato a casa con le unghie e con i denti, rischiando il minimo indispensabile ma lasciando troppo campo all'avversario nel finale. Classica situazione alla monzese, di quelle possono toglierti il sorriso da un momento all'altro. Oggi la situazione è questa, come lo scorso gennaio la squadra non è al meglio atleticamente e le assenze di alcuni hanno spremuto le energie di altri. C'è un po' da tirare la carretta in attesa di momenti più agevoli, meglio se ottenendo comunque vittorie da 3 punti, godibili o sofferte che siano. Dopotutto, la fredda matematica sostiene che un 1-0 al Verona vale quanto un 6-1 al Bologna, tanto per citare due prestazioni di questa stagione al Meazza. E questi 3 punti pesano assai di più considerando quelli lasciati per strada da Juventus e Milan, in attesa del completamento della giornata di campionato.

Sorprende nella formazione iniziale la presenza di Gagliardini al posto di Asllani, dato per favorito alla vigilia dopo la prestazione incoraggiante in Coppa Italia. Anche perché l'ultima presenza da titolare in campionato risale al 26 agosto a Roma contro la Lazio (la famosa marcatura su Milinkovic-Savic...), sempre con arbitro Fabbri. Coincidenza? Probabile che Inzaghi abbia voluto coprire le spalle allo sfiancato Mkhitaryan e al convalescente Calhanoglu, riservandosi l'albanese a gara in corso (esattamente quanto accaduto) e andando contro il furor di popolo che ormai l'ha bocciato in via definitiva. Eppure il tecnico in questa fase fa bene a usare ognuna delle sue risorse, perché anche se il Gaglia saluterà a fine stagione per scadenza contrattuale, oggi è ancora un giocatore dell'Inter e, come ieri sera, ha fatto la sua parte nei limiti delle aspettative.