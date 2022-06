Inutile girarci attorno, far finta che tutto vada bene, che tutto sia normale. L'eventuale addio di Milan Skriniar sarebbe un colpo davvero duro da digerire. "Si tifa l'Inter, non chi è di passaggio", una delle invettive che va per la maggiore tra chi prova a fare il cinico. "Sono sopravvissuto agli addii di Boninsegna, Altobelli e Ronaldo, sopravvivrò anche a quello di Skriniar", aggiunge l'altra fazione dei tifosi neorealisti. Tutto giusto, per carità. L'Inter resta l'Inter in ogni caso. Ma lo sarebbe pure in Serie B, eppure non mi pare che nessuno faccia spallucce quando gli si prospetta davanti lo scenario della retrocessione.

L'Inter è l'Inter. Ma l'Inter con Simeone era migliore dell'Inter con Jugovic. L'Inter con Ronaldo era migliore dell'Inter con Livaja. L'Inter con Samuel era migliore dell'Inter con Vidic. O no? Detto questo, chiaramente le situazioni sono differenti. E non c'è alcun dubbio che, a livello tecnico, l'eventuale partenza di Skriniar venga assorbita nel migliore dei modi: Bremer è lì che aspetta solo un cenno per trasferirsi a Milano e anche con Milenkovic i discorsi sono molto avanzati. Benissimo. Ma c'è un fattore che non va mai sottovalutato quando si parla di calcio: l'appartenenza. Skriniar, arrivato cinque anni fa quasi in sordina, entra nell'ambiente nerazzurro in punta di piedi, ma già dalla primissima amichevole impressiona tutti e Spalletti non ha alcun dubbio nell'eleggerlo il titolare al fianco di Miranda. Tra lo slovacco e il popolo interista è amore a prima vista: a conquistare il pubblico è la qualità, la tecnica, ma soprattutto l'attitudine da guerriero. Skriniar incarna i valori tipici dell'interismo: mai domo, sempre a testa alta anche contro l'avversario più complicato, micidiale nell'uno contro uno. Insomma, un Walter Samuel dell'Est Europa. Non a caso il suo profilo è quello più gettonato per i tifosi quando si valuta il nuovo capitano