Una vittoria che archivia la debacle dell'Olimpico contro la Lazio, restituisce entusiamo a tutto l'ambiente nerazzurro nella settimana del derby e regala a Inzaghi due certezze su tutte: Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Il primo illumina San Siro con un eurogol da vedere e rivedere (suo anche l'assist per il 3-0 di Lautaro), il secondo da vero leader entra nella ripresa e chiude la gara contro la Cremonese con un gol di pura potenza e classe.

Saranno loro due i giocatori chiave in casa Inter in vista del derby di sabato. L'Inter con questa vittoria vola a 9 punti in classifica, sorpassa i cugini, ma resta in attesa della fine del calciomercato. Mancano all'appello solo 48 ore alla deadline e tutto fa credere che i prossimi due giorni saranno parecchio movimentati per Marotta e Ausilio: il Bayer Leverkusen si è presentato a Milano con un'offerta "irrinunciabile" per Gosens da quasi 30 milioni di euro complessivi, la dirigenza nerazzurra non ha chiuso le porte anzi, ha già sondato il terreno con lo Stoccarda per il croato Borna Sosa.