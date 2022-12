Le avvisaglie c'erano state tutte, almeno per chi voleva vederle. E, invece, per mesi si è quasi fatto finta di nulla. Qualcuno ha provato a nascondere la polvere sotto il tappeto, qualcun altro ha tentato di assimilare il caso Juve a quello di altri club prendendo in considerazione in modo strumentale solo la pratica abusata delle plusvalenze. Ma adesso che il marciume sta venendo a galla in maniera violenta, proprio non si può più nascondere nulla. Ed ecco il cortocircuito dell'informazione : da un lato i giustizialisti senza tregua, dall'altro i difensori d'ufficio col paraocchi.

"Innocente fino a prova contraria" è il caposaldo della giustizia nel Paese in cui viviamo. E va ricordato per bene che la Juventus e i suoi dirigenti (passati e presenti) sono accusati, ma non condannati. Detto questo, sarebbe il caso che qualcuno domandasse scusa per quanto scritto e non scritto in questi mesi e anche in questi anni. L'esaltazione mistica di Cristiano Ronaldo, ad esempio, descritto come un dio che scende sulla Terra per addolcire i mali dei mortali, è stato probabilmente il punto più basso di una narrazione francamente sconcertante che troppo spesso di propone al tifoso-lettore, trattato più come utente rimbecillito che come essere senziente. Ora CR7 ha chiesto gli atti e pare rivoglia indietro circa 20 milioni dalla Juventus. Che intanto rischia revoca dei titoli e una nuova Serie B. Ed è questo il lato oscuro del nostro calcio. O meglio: il Lato B.

"La gente è crudele

E spesso infedele

Nessun si vergogna

Di dire menzogna"

(F. Battiato - 'Passacaglia', 2012)