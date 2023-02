"Invece di essere esaltato e fare feste e festicciole, un po’ di vergogna l’avrei perché ho la squadra più forte del campionato e sono a -13 da una squadra che ha il sesto monte ingaggi e ha dato via 6 calciatori. Quest’anno probabilmente non vincerai e avrai perso contro una squadra nettamente inferiore e Spalletti ha fatto capire che sul campo è dieci volte più bravo di Inzaghi". Antonio Cassano lo conosciamo e lo abbiamo imparato a conoscere negli anni. Le sue uscite spesso pungenti rispecchiano la sua indole "ribelle" e, al netto della sua sincerità sportiva, proviamo ad analizzare le sue parole ma soprattuto quella che è la stagione fin qui dell'Inter di Simone Inzaghi.

Partiamo dal campionato. Le 6 sconfitte rimediate in 21 partite sono troppe per una squadra che punta a lottare per lo scudetto. L'inizio di campionato (sconfitte contro Lazio, Milan, Udinese e Roma) ha compromesso sin da subito il cammino nerazzurro, complici poi i due ko rimediati nel proseguo tra Juventus ed Empoli. Quella contro la squadra toscana, pochi giorni dopo il successo a Riyad contro il Milan, rappresenta il più clamoroso passaggio a vuoto della stagione dell'Inter. Eppure, nonostante queste 6 sconfitte, l'Inter è sola al secondo posto in classifica, a +5 dal quinto posto condiviso da Atalanta e Milan.

Complimentarsi con gli avversari non è un'usanza molto conosciuta in Italia. Il Napoli ha condotto fin qui un campionato straordinario e stargli dietro sarebbe stato impossibile forse per qualunque avversario. Basta prendere le classifiche dei restanti top campionati europei per rendersi conto di come quello fatto dalla squadra di Spalletti è qualcosa di innarivabile. In proiezione sono 100 punti a fine campionato, anche con 5 o 6 punti in più in classifica, il gap di distacco sarebbe stato comunque importante e la lotta scudetto già indirizzata. Certo, i rimpianti restano per alcuni momenti e per alcune partite, ma ad oggi non c'è storia.

Eppure in tanti, Cassano compreso, dimenticano di ricordare una cosa nelle loro analisi. L'unica sconfitta rimediata dal Napoli fin qui (ad eccezione di quella arrivata ai calci di rigore in Coppa Italia contro la Cremonese) tra Campionato e Champions League è arrivata a San Siro proprio contro l'Inter orfana per 70 minuti del suo miglior giocatore, Lautaro Martinez. L'unico squillo degno di nota da parte di Osimhen e compagni è arrivato solo a fine gara con un tiro di Raspadori parato da Onana, per il resto non c'è stata partita e l'Inter ha conquistato tre punti meritatamente, salvo poi qualche giorno dopo perdere due punti dalla diretta rivale a causa di una decisione arbitrale piuttosto scellerata sul campo del Monza.