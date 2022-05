Potremmo dire così: il calcio è bello perché vario. E non è la prima volta che l'opinione di Arrigo Sacchi fa storcere il naso ai tifosi dell'Inter. Non pensiamo c'entri il passato rossonero dell'ex c.t. azzurro, piuttosto la sostanza dei suoi attacchi non solo per il calcio giocato, come ad esempio accadde per quanto riguarda il Triplete 2010 ("L'ultima volta che abbiamo vinto una Coppa dei Campioni è stato con l'Inter, dove non c'era nemmeno un italiano: questa è assolutamente, a parer mio, una vergogna”, disse) o per quanto riguarda i continui riferimenti ai debiti.

Restando al campo, ci sentiamo di dissentire in modo energico con quanto affermato e ribadito a più riprese da Sacchi. Secondo l'ex allenatore di Fusignano, l'Inter "gioca un calcio all'italiana, anni '60, fatto di sole ripartenze, senza pressing e senza dominio del gioco". Senza andare troppo sui numeri e sulle statistiche, che possono essere fuorvianti se non saputi leggere a dovere, fermiamoci ad analizzare quello che abbiamo visto per questi nove mesi dell'Inter di Simone Inzaghi.