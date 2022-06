“Le riserve non sono all’altezza dei titolari”. È questa una delle principali ‘accuse’ mosse confronti dell’Inter delle ultime stagioni, tornata a vincere Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con un undici-base forte e in grado di giocarsela con chiunque (vedi l’amaro successo di Anfield contro il Liverpool), ma comunque chiamata a qualche ritocco mirato anche nelle seconde linee per il nuovo step che possa rendere la squadra davvero competitiva a 360°. Le prossime settimane potrebbero smentirci o darci ragione, ma le strategie che hanno in mente in Viale della Liberazione - almeno sulla carta - sembrano andare in questa direzione.

A partire dalla porta, dove nella prossima annata è facilmente ipotizzabile il duello tra capitan Samir Handanovic ed il promesso sposo nerazzurro André Onana (che ha già sostenuto le visite mediche ma deve essere ancora ufficializzato) per una maglia da titolare. A differenza dell’ultima stagione, dove lo sloveno era praticamente intoccabile mentre Ionut Radu, man of the match in negativo in quel di Bologna quando chiamato in causa nel momento chiave della stagione, recitava principalmente il ruolo di comparsa. Quello da protagonista, invece, spiccava solamente nelle ricorrenti storie su Instagram e nei continui scherzi ai compagni di squadra e di stanza.

Restano invece ancora da decifrare le strategie per la difesa, dove a cicli regolari vengono dati in uscita i vari Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, al momento ancora ‘incatenati’ ad Appiano Gentile dalle proteste social dei tifosi (soprattutto per quanto riguarda il muro slovacco e il classe ’99 azzurro). In entrata sono cerchiati in rosso i nomi di Gleison Bremer e Nikola Milenkovic: è chiaro che lo step reclamato all’inizio verrebbe inevitabilmente compromesso dalla dolorosa cessione di un pezzo grosso di Interismo come Skrigno o Basto, mentre ben diverso sarebbe il discorso in caso di addio dell’olandese - soprattuto dal punti di vista anagrafico e contrattuale, oltre che economico (era arrivato a parametro zero dalla Lazio) - con il conseguente sbarco a Milano del roccioso centrale del Torino, MVP della Serie A nella passata stagione.