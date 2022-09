Dopo l’inopinata sconfitta nel Derby e lo 0-2 contro il Bayern Monaco nell’esordio in Champions League, impazza sui social #InzaghiOut. In poche parole molti interisti (non credo la maggioranza) vorrebbero cacciare Simone convinti che cambiando guida tecnica tutto possa sistemarsi. Per me licenziare oggi l’allenatore sarebbe un errore madornale. Attenzione, mi sembra piuttosto palese che il mister piacentino abbia sbagliato più volte all’inizio della stagione, ma sicuramente non è il solo. Si vince e si perde tutti insieme. E decidere quindi per un esonero (tra l’altro poco plausibile dato che da poco ha rinnovato il contratto a cifre importanti) significherebbe creare un alibi per tutte le altre componenti del club: proprietà, dirigenza e calciatori.

Ad oggi quello che imputo a Inzaghi è una fase difensiva a tratti inaccettabile, l’aver effettuato troppo tardivamente i cambi durante alcune partite e un gioco francamente non più all’altezza della scorsa stagione. Alcune decisioni poi non mi sono mi sono piaciute, tipo l’aver schierato Gagliardini per schermare Milinkovic-Savic (semplicemente perché se sei più forte e hai tu la palla, è il serbo che deve correre dietro a un tuo centrocampista, non il contrario) e un quadruplo avvicendamento conservativo perché dai per persa ormai la gara contro i campioni tedeschi. Questione di mentalità e di messaggio che trasferisci a tutti.