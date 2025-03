Oggi la Champions, domenica il campionato, poi una sosta che sosta non è per ripartire il 30 marzo con l'Udinese a San Siro e poi magari ancora Champions e poi certamente Coppa Italia col doppio derby in semifinale. Insomma, il calendario dell'Inter è pieno stracolmo, senza soluzione di continuità. Ma è bello così. Ed è giusto così.

Simone Inzaghi non s'è mai nascosto: "Siamo orgogliosi di questo percorso". Il problema, semmai, è come si arriva agli impegni uno dopo l'altro. E allora sarà necessario recuperare qualche infortunato: Zalewski punta l'Atalanta, Dimarco difficilmente ci potrà essere a Bergamo, Darmian dopo la sosta. Nessuno di loro oggi farà parte dei convocati per il Feyenoord, partita nella quale quantomeno il tecnico nerazzurro potrà riavere dal 1' Carlos Augusto dopo l'ottimo tagliando di domenica col Monza. Per Zielinski, invece, tempi piuttosto lunghi: arrivederci a fine aprile.

Si alza il livello della difficoltà, anche perché in Italia si compete con rose altrettanto attrezzate ma che hanno un terzo degli impegni di quella dell'Inter. Atalanta e Napoli bramano lo scudetto che, probabilmente, a parità di sforzo, sarebbe un'esclusiva interista pure in questa stagione. Ma fatalmente voler arrivare in fondo a ogni competizione significa anche non poter essere sempre brillanti in ogni match (per info chiedere alle altre big d'Europa cadute prima o dopo gli impegni di Champions). Oneri e onori.

E pazienza se a qualche collega di Inzaghi piace giocare con le parole. "Davanti abbiamo l'Inter, una squadra che ha tutto, costruita negli anni per essere una squadra vincente. Noi siamo contenti di essere ancora lì a giocarcela nonostante l'emergenza", ha detto Antonio Conte con la solita puerile strategia comunicativa ormai arcinota. Sarà un bel "triello". E l'Inter si augura di continuare a giocare sempre, magari scansando la "vera" emergenza. Perché solo così è... tutto molto bello.