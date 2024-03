La classifica di Serie A recita quanto segue: Inter punti 72, Juventus 57, Milan 56, Bologna 51. Allegri ribadisce giustamente l’importanza di entrare in Champions League. Parole pronunciate dopo una serie di risultati negativi, ma che in realtà erano state espresse anche quando i bianconeri tallonavano i nerazzurri in vetta al campionato. Pioli invece ha cambiato registro. Dopo aver dichiarato di puntare allo Scudetto, ha ormai gettato la spugna, ammettendo come secondo lui sia impossibile raggiungere la squadra allenata da Simone Inzaghi. Anche per il Diavolo quindi l’obiettivo è entrare nell’Europa che conta – dopo il quinto posto sul campo dell’anno scorso -, meglio ovviamente da vice campioni d’Italia.

Insomma, se gli allenatori di Juventus e Milan non credono più nel Tricolore, ecco che il risultato migliore in Bologna-Inter, per bianconeri e rossoneri, graduatoria alla mano, è quello di un trionfo nerazzurro al Dall’Ara, in modo tale che seconda e terza possano provare ad allungare sulla quarta in classifica, mettendo fieno in cascina prezioso per il finale di stagione. Per me il campionato non è ancora finito, sicuramente è indirizzato e Lautaro e compagni sono sulla via di un trionfo meritato, quanto spettacolare. Ma il fatto che a inizio marzo le principali concorrenti della Beneamata, dopo aver giustamente speso milioni e milioni per rinforzare la propria rosa, siano costrette a guardare col binocolo la targa dell’armata nerazzurra e debbano sperare nel successo dei vice campioni d’Europa sulla sorpresa Bologna per trarne beneficio, profuma tanto di vittoria a prescindere di tutto il mondo Inter sugli storici rivali.