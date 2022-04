Si va a casa di chi non ti sta simpatico. E la stessa cosa la pensa chi ti ospita. Per carità, non si fraintenda, mi riferisco alla sacrosanta antipatia calcistica, sale delle rivalità, punto. Chi pensa che Juve-Inter sia il pretesto per menare le mani, vada a farsi vedere da uno bravo. Specie di questi tempi. Domani sera l'Inter saprà se potrà lottare sino all'ultimo per confermarsi Campione d'Italia. O se, invece, dovrà sudare per un piazzamento tra le prime quattro. È inutile girarci intorno, il passato, anche se troppo recente, è passato e quel derby buttato al vento in venti minuti di follia collettiva ha cancellato certezze e leggerezze mentali che avevano portato la squadra di Simone Inzaghi a vincere e convincere. Questa è un'altra Inter, la miseria di sette punti nelle ultime sette partite, una sola vittoria in casa contro la Salernitana, ultima in classifica. In mezzo il lampo di Anfield, ma ai quarti di Champions è andato il Liverpool e non è stata cosa da poco a livello psicologico, perché l'ambiente, sotto sotto, credeva nell'impresa dopo la bella, ma sfortunata prova di San Siro. Ma se non si era fenomeni prima, non è detto che sia diventati scarsi adesso. All'Allianz Stadium, l'occasione per giocare una grande partita e, magari, vincerla.

L'Inter ha incontrato i bianconeri due volte al Meazza in questa stagione. In campionato solo un discutibile rigore a fil di sirena ha permesso alla formazione di Allegri di non uscire sconfitta. Nella finale di Supercoppa, il trofeo lo hanno alzato i nerazzurri, grazie alla puntura di Alexis Sanchez ai supplementari, un secondo prima dei possibili calci di rigore. È indiscutibilmente vero che l'arrivo a Torino di Dusan Vlahovic abbia rinforzato molto la rivale storica, il gioco dei bianconeri non è mai decollato, ma in campionato la striscia positiva ha permesso alla Juventus di recuperare ben undici punti all'Inter che non sa più vincere. C'è dunque il pericolo di un clamoroso sorpasso, anche se virtuale visto che i nerazzurri dovranno ancora giocare la partita con il Bologna, nel caso non venga accolto il ricorso presentato.