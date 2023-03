Ci siamo. È da poco iniziata la parte più importante della stagione. Ovviamente sarebbe un peccato mortale dimenticare quanto fatto sinora, sia di buono (vedi la conquista con facilità irrisoria della Supercoppa Italiana, l’approdo alle semifinali di Coppa Italia e quello agli ottavi di Champions, col primo round vinto per 1-0 da Lautaro e compagni), ma pure di negativo (-15 dal Napoli, nonostante il secondo posto in classifica, non è una distanza accettabile).

Adesso quindi le cose si fanno ancora più serie. E la stagione può prendere una spiega estremamente positiva, ma pure andare, ahimè per i tifosi, anche totalmente dall’altra parte. Porto-Inter sarà la gara spartiacque dell’annata, non giriamoci intorno. La sfortuna europea dei nerazzurri è stata quella di affrontare sempre, sin dal girone con Bayern Monaco e Barcellona, squadre di altissimo livello, che pure vivevano ottimi periodi di forma. Ci sarà da sudare eccome per il passaggio del turno in terra lusitana, anche perché la squadra di Sergio Conceição nel 2023 ha perso solo una volta, proprio a San Siro con l’Inter. Non tutti insomma possono avere la fortuna di incontrare un avversario in piena crisi nella nuova annata, vedi il Tottenham, che nell’ultimo mese è stato praticamente sempre sconfitto da chiunque (ma comunque complimenti sinceri al Milan per il passaggio più che meritato del passaggio del turno).