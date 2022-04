Analizzare la sconfitta del Dall’Ara non è semplice. Il risultato, come sempre, condiziona i giudizi. I numeri non raccontano tutta la verità. Gli episodi accaduti di certo non possono essere considerati usuali. In più la classifica, il dover vincere per forza, l’essere passati da favoriti a quelli che non hanno più il proprio destino nelle mani, influiscono su una disamina chiara e puntuale dell’Inter. Probabilmente, come spesso capita, c’è un po’ di verità in ogni teoria espressa.

Partiamo da quella più semplice. Il gol partita del 2-1 è una chiara papera di Radu. Un errore che potrà costare il campionato e anche la carriera al ragazzo. Ma è vero che quando sbagliano i portieri, è quasi sempre gol degli avversari, mentre quando capita agli attaccanti, il risultato resta immutato. La stagione scorsa per TuttoSport ebbi la fortuna di intervistare Andreazzoli. L’attuale mister dell’Empoli aveva allenato Ionut al Genoa, secondo lui il rumeno "aveva sempre mostrato disponibilità al gioco, quello che ora è richiesto particolarmente ai portieri: il lavoro con i piedi”. Ergo, la tecnica c’è, l’errore è quello che ti capita una volta, forse, nella vita. Ma almeno così si può smontare la teoria che Radu quasi non avesse i mezzi tecnici per controllare un pallone così semplice.

Passiamo all’abitudine allo scendere in campo. Sicuramente quella sarebbe servita. Ma in ogni squadra ci sono tre portieri. Uno che gioca sempre, uno che non vede mai il verde, uno che lo fa all’occorrenza. Nessuno saprà mai se si sarebbe potuto evitare l’errore di Bologna giocando contro Roma e Milan in Coppa Italia. Tant’è. L’aspetto positivo della vicenda è che Dumfries, per proteggere un suo amico prima che compagno di squadra, si è messo davanti alla telecamera per evitare una sorta di voyeurismo che avrebbe mostrato un ragazzo in grande difficoltà. Bravo l’olandese, come Cordaz, Correa e tanti altri a supportare Radu. Uomini veri. Come Inzaghi, che nelle interviste post partita ha parlato di “futura brillante carriera” per l’estremo difensore.