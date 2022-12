Una temperatura di 20 gradi e un sole quasi estivo accolgono l'Inter a Malta, non che da queste parti sia una sorpresa, anzi, ma quando Inzaghi e la società hanno scelto l'isola probabilmente non pensavano a un clima da vacanza. Da oggi, o meglio da venerdì, si è cominciato infatti a fare sul serio. Dopo le quattro sedute intense svolte ad Appiano i nerazzurri sono atterrati ieri all'Aeroporto Internazionale di Luqa. Vivo oramai da sei anni in quest'isola ed è la prima volta che un club di caratura mondiale opti per Malta come sede di un suo raduno invernale (l'estate non è consigliabile date le temperature tra i 30 e i 40 gradi). Ho visto le nazionali ospitate nei match contro Malta allo stadio Ta' Qali (grande attesa per l'Italia in vista delle qualificazioni per Euro 2024), Javier Zanetti organizzare ogni anno il suo Training Camp, Russell Crowe tornato nei set de Il gladiatore e Joaquin Phoenix nelle vesti di Napoleon, Jurassic World girato nella capitale La Valletta senza però i dinosauri ricostruiti al computer, persino Cristian Zaccardo tesserato in prima divisione e Devis Mangia ct dimissionario: nessuno qui gli chiedeva il Mondiale, l'ex tecnico del Palermo ha pensato però bene di scatenare uno scandalo per molestie.

Il calcio è lo sport più masticato nel quotidiano sia dai cittadini maltesi che dagli stranieri, come il sottoscritto. Essendo il livello ancora non al pari di quello dei massimi campionati europei, più che seguire il campionato nazionale, con la corazzata Hamrun Spartans che al momento guida in testa la classifica grazie ai 29 punti in 12 giornate, la stragrande maggioranza dei tifosi ha un club del cuore anche in Serie A o in Premier League, se non in entrambe. L'inglese è la lingua nativa con il maltese, mentre l'adulto medio maltese ha imparato l'italiano grazie alle TV e riesce anche a parlarlo in una maniera discreta, come ha dato mostra la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nella puntata di una settimana fa di 'Che tempo che fa'. C'è da dire però che a Fazio i maltesi preferiscono di gran lunga l'interista Bonolis.

L'Inter si divide le preferenze tra i club italiani con Juventus e Milan: in una superficie di 316 km², contando l'intero arcipelago, e una popolazione di circa 526mila abitanti, gli appassionati nerazzurri hanno l'imbarazzo della scelta fra ben tre Inter Club, l'Inter Club PUPI Zanetti, affiliato con l'ex capitano e oggi vicepresidente argentino, l'Inter Club Gozo, nell'isola più a nord, e l'Inter Club Malta, questi ultimi forse un po' meno fantasiasi nell'attribuzione del nome. Pupi fa tappa qui praticamente almeno una volta ogni anno per il suo Camp, ma non sono mancate le visite di Cambiasso, con cui ho avuto l'onore di cenare nel 2018, 'Spillo' Altobelli, Bergomi, tutti ospiti dell'Inter Club PUPI Zanetti, e ultimo Walter Zenga, scritturato da LeoVegas.News e invitato per il party estivo del closso dell'iGaming che ha sede qui a Sliema.